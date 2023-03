Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che prevede misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e interventi per il settore sanitario. Il decreto prevede l’assegnazione di risorse pari a 4,9 miliardi di euro. Le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese contro il caro energia sono state ridisegnate su base trimestrale, tenendo conto dell’andamento dei prezzi dell’energia e dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico. Nel decreto sono previste diverse misure a sostegno delle famiglie, come l’IVA al 5% per il gas, la proroga del bonus sociale e il nuovo incentivo al risparmio energetico. Le imprese potranno continuare a beneficiare dei crediti d’imposta e degli incentivi previsti dal decreto. Il decreto prevede anche interventi a favore del settore sanitario, con l’assegnazione di circa 1,1 miliardi di euro in favore di Regioni e Province autonome per limitare l’impatto del payback dei dispositivi medici sulle aziende del settore. In materia fiscale, sono stati ricalendarizzati i termini di pagamento delle violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022 e prorogati i termini per il pagamento della prima, della seconda e della terza rata per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici e il decreto legislativo sul Codice degli appalti, ma non ha ancora dato il via libera al disegno di legge sulla concorrenza.