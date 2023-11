Dopo l’alluvione del 2 novembre a Prato, è stato ritrovato senza vita l’anziano disperso, portando così il bilancio delle vittime a otto. L’uomo, 84 anni, è stato trovato in un vivaio a Prato, situato accanto a un fosso che raccoglie le acquedel torrente Bardena. Questo corso d’acqua è straripato lo scorso giovedì nella frazione di Figline, dove l’anziano risiedeva, ed è stato ipotizzato che si trovasse in auto quando è stato travolto dalla furia delle acque e dei detriti che si sono riversati improvvisamente nelle strade.

Le condizioni meteorologiche rimangono critiche in alcune regioni. Oggi è stata dichiarata l’allerta arancione in Veneto e l’allerta gialla in Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Umbria. Nel frattempo, in Liguria, verrà dichiarato lo stato di emergenza regionale tra oggi e domani.

Per far fronte alla devastazione causata dall’alluvione in Toscana, sono stati stanziati i primi 100 milioni di euro per sostenere le aziende colpite. Inoltre, il ministro per la Protezione Civile, Musumeci, è stato audito in commissione Ambiente alla Camera per discutere della situazione.

Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha dichiarato che la regione ha subito danni significativi, quantificati in circa 100 milioni di euro. I danni maggiori sono stati registrati sulle spiagge, con un’erosione del litorale di Bibione di circa 40 centimetri, necessitando di interventi di ripascimento che costeranno circa 6 milioni di euro. Ci sono state anche 32 frane che richiedono lavori sulla viabilità secondaria, in particolare sulle colline.

Zaia ha sottolineato la necessità di mettere in sicurezza le anse e le parti terminali dei principali fiumi, per un totale di circa 500 milioni di euro di interventi. Il presidente del Veneto ha sottolineato l’importanza di affrontare la situazione del fiume Piave, che è stato oggetto di una piena storica, e ha richiamato l’attenzione sulle opere di salvaguardia necessarie per prevenire futuri disastri.

In questo momento di crisi e distruzione, la regione sta cercando di pianificare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la protezione delle aree colpite dalle inondazioni.