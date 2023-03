Vecchiano (PI) – Brooks Running presenta Find Your Run Tour 2023, un programma di attività che si svolgerà da marzo per tutto l’anno presso alcuni degli store specializzati di tutta Italia. L’obiettivo del brand è quello di accompagnare tutti i runner (anche coloro che oggi non si considerano tali) alla scoperta della propria esperienza di corsa in eventi esperienziali dedicati dove sarà possibile testare i nuovi modelli di scarpe attraverso allenamenti dedicati tenuti da importanti coach, il tutto all’insegna del divertimento in puro spirito Run Happy.

Il tour

Brooks Find your Run Tour inizierà a marzo e si svolgerà durante tutto l’anno in oltre 40 rivenditori selezionati proprio per dare la possibilità a tutti i runner in tutte le parti di Italia di testare i nuovi modelli in puro spirito Run Happy.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è pensata per avvicinare quante più persone possibili al mondo della corsa trasmettendo così i valori di inclusività nei quali il brand crede. Tutti coloro che vogliono provare l’esperienza Run Happy sono i benvenuti, siano essi runner o camminatori, indipendentemente dal livello di preparazione fisica e dagli obiettivi agonistici: questo è il concetto cardine di Find Your Run, far vivere a tutti la corsa come momento di benessere a 360°.

Per amplificare l’esperienza, ad ogni evento, sarà presente un coach d’eccezione che avrà il compito di guidare tutti i partecipanti verso la scarpa più adatta.

L’allenamento e i suoi coach

Un allenamento dedicato sarà l’appuntamento fisso di ogni evento, durante il quale ogni partecipante potrà testare un modello diverso di calzature Brooks in una maniera divertente. Ognuno, infatti, avrà la possibilità di provare diverse tipologie di corsa grazie alla guida di famosi coach esperti del settore: Giulio Molinari, triatleta italiano, campione europeo di triathlon sulla media distanza (2014, 2016 e 2018), campione italiano di triathlon sulla media distanza (2014, 2016, 2017 e 2020) e vice Campione nazionale di triathlon olimpico nel 2020; Daniel Fontana, atleta olimpico, tre volte vincitore di un IRONMAN™; Ivan Risti, Pro Ironman coach; Elena Casiraghi, specialista in nutrizione e integrazione dello sport, laureata in Scienze Motorie con un Dottorato di Ricerca in Attività Fisica Nutrizione e Benessere; Fabio Moretti, fondatore della Scuola Italiana di Camminata Sportiva. Inoltre, in ogni tappa i Tech Rep, gli esperti di prodotto Brooks, saranno a disposizione per rispondere alle domande, fornire consigli e far scoprire a tutti il modello di calzature adatte per la loro corsa.

Run & Fun

Non solo corsa, quindi, ma anche giochi, sfide con i coach, gadget e la maglietta ufficiale offerta ai partecipanti. E inoltre, a fine allenamento, musica e divertimento per festeggiare e celebrare la corsa… tutto in pieno stile Run Happy!

Come iscriversi

L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione. Ecco le tappe per il LAZIO:

il primo appuntamento è per l’11 marzo con il coach Daniel Fontana presso LBM Sport-Tuscolana (Via Tuscolana 187A) a Roma dalle ore 9.00.

A seguire, il 21 aprile con il coach Daniel Fontana presso Il Corridore (Viale Volsci, 52) a Frosinone dalle ore 18.00

Infine, il 22 aprile con il coach Daniel Fontana presso RUNNER (Via Campo Scolastico, 8A) a Viterbo dalle ore 8.00

Per scoprire tutte le tappe del Find Your Run Tour e iscriversi, visita il sito Brooks: https://www.brooksrunning.com/it_it/find-your-run-tour