VITERBO -Questa mattina l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato accompagnato dal direttore generale della Asl, Daniela Donetti, e dal consigliere regionale Enrico Panunzi, ha visitato il nuovo Cup di Montefiascone e i locali recentemente ristrutturati della Diagnostica per immagini di Ronciglione.

Gli interventi si collocano in continuità rispetto a un percorso di ammodernamento, di potenziamento tecnologico e di riqualificazione delle strutture sanitarie che, nei mesi scorsi, tra gli altri interventi, a Montefiascone ha portato alla ristrutturazione del reparto di Medicina e alla realizzazione della nuova area di Riabilitazione, e a Ronciglione alla creazione del nuovo Cup e del Centro aziendale di riferimento odontoiatrico.

Entrando nello specifico, i lavori di riqualificazione dei locali al piano terra dell’ospedale falisco hanno interessato un’area di 200 metri quadrati circa e si sono resi necessari al fine di garantire una migliore funzionalità e un accesso confortevole ai cittadini assistiti del comprensorio. Oltre al Centro unico di prenotazione, gli spazi accoglieranno, a partire da mercoledì prossimo, il Centro prelievi, il Centro di vaccinazione pediatrico e per adulti e l’Ufficio protesi.

Le opere hanno riguardato la riqualificazione degli spazi esistenti, destinandoli alle attuali finalità che rispondono ai requisiti di carattere funzionale e impiantistico. È stato realizzato anche il percorso per le persone ipovedenti, con l’installazione all’ingresso dei locali di una mappa tattile. L’intera area è stata climatizzata con una macchina a pompa di calore (caldo/freddo) e con l’installazione di un’Uta anche per il ricambio aria dell’intera zona che è stata provvista di un recuperatore di calore per un migliore efficientamento energetico, con conseguente risparmio dei costi energetici. Tutte le aree sono provviste di termostati digitali per ottimizzare la temperatura dei singoli ambienti a seconda delle attività svolte e del gradimento degli operatori e dell’utenza. Per quanto riguarda la normativa antincendio, sono stati implementati i rilevatori di fumo nell’intera area, raddoppiando i sensori per le aree controsoffittate. L’intervento è stato reso possibile a seguito di un finanziamento di 227mila euro, erogato dalla Regione Lazio. Inoltre, lo spazio esterno è stato migliorato anche grazie ad alcune panchine e a delle piante donate dall’Amministrazione comunale.

A Ronciglione l’assessore D’Amato, a distanza di alcuni mesi dall’ultima visita, ha visionato i locali della Diagnostica per immagini, riqualificati a seguito di lavori eseguiti, anche in questo caso grazie a un finanziamento regionale di circa 65mila euro. Le opere, nello specifico, sono consistite, oltre al miglioramento estetico, in una nuova assegnazione degli spazi funzionali in particolare del front/back office accettazione, dell’area refertazione, e della zona di attesa dedicata ai cittadini assistiti. Per la realizzazione di questi interventi si è proceduto, tra l’altro, al rifacimento delle pavimentazioni in Pvc, alla ritinteggiatura dei locali, compreso il corridoio di accesso al reparto, al rifacimento parziale della controsoffittatura, alla sostituzione della porta di ingresso al reparto, alla creazione dello sportello per il front office dell’accettazione.

“Continua il piano di potenziamento e di ammodernamento tecnologico che stiamo portando avanti in tutta la Regione. Investiamo risorse importanti per migliorare e potenziare i servizi del territorio offerti al cittadino per un Sistema sanitario sempre più vicino ai bisogni delle persone e sempre più tecnologico e interconnesso – ha commentato l’Assessore Alessio D’Amato. A Montefiascone avevamo preso un impegno ed è stato portato a termine con un occhio al comfort e all’umanizzazione delle cure. Sono stati rispettati i tempi e questo è determinante nel percorso di potenziamento della sanità territoriale che stiamo portando avanti. A Ronciglione abbiamo visionato gli spazi ristrutturati della Diagnostica per immagini ed è stato importante aver avuto un confronto con i professionisti della Asl viterbese proprio in occasione della giornata internazionale della radiologia. Anche in questa struttura stiamo rinnovando le tecnologie per una sanità di prossimità. Voglio ringraziare le nostre operatrici e gli operatori che ho incontrato oggi per il grande lavoro che svolgono e che devono fare in ambienti sempre più moderni accoglienti e tecnologicamente avanzati”.

“Grazie al supporto determinante della Regione Lazio – ha commentato il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti – stiamo mettendo in campo un programma puntuale di potenziamento di tutte le nostre strutture, sia ospedaliere che territoriali. Non solo interventi strutturali, ma anche azioni puntuali di incremento del patrimonio tecnologico messo a disposizione degli operatori sanitari, di miglioramento dei percorsi di presa in carico, di orientamento e di accoglienza per gli utenti, in un modello di crescita complessiva del sistema sanitario locale che abbiamo pensato, e che stiamo realizzando, sempre più attento ai bisogni di salute e socio sanitari dei cittadini della nostra provincia”.