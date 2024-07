di WANDA CHERUBINI

VITERBO- Questa mattina, nella sala conferenze della Cittadella della Salute di Viterbo, è stato presentato il piano di investimenti della ASL di Viterbo per il periodo 2024-2026. Alla presenza del commissario straordinario Egisto Bianconi e del consigliere regionale Daniele Sabatini, è stato annunciato un investimento complessivo di oltre 341 milioni di euro, con interventi già conclusi per oltre 30 milioni di euro. Il piano include oltre 305 milioni di euro destinati ai lavori, 24,5 milioni per le nuove tecnologie e 11 milioni di euro per l’Information and Communication Technology (ICT).

Il piano punta alla riqualificazione, all’ammodernamento e al potenziamento della ASL sotto il profilo strutturale, tecnologico e del personale. Tra le iniziative, è previsto il consolidamento delle risorse umane, con 707 nuove assunzioni autorizzate dalla Regione Lazio, di cui 248 unità di personale medico e 459 unità di personale tecnico e del comparto.

Il commissario straordinario, Egisto Bianconi, ha descritto il piano come un “resetting delle strutture ospedaliere della Tuscia”, coordinato con investimenti sul territorio e la creazione di case e ospedali di comunità finanziati con fondi PNRR e NextGenerationEU. Ha sottolineato l’importanza di ottimizzare l’architettura degli ospedali per migliorare la qualità delle cure e l’efficienza operativa, nonché l’attrattività delle strutture per operatori e utenti.

Bianconi ha inoltre evidenziato la scelta di soluzioni sostenibili per le strutture sanitarie, in linea con obiettivi economici ed etici. Ha spiegato che il nuovo modello organizzativo prevede aree omogenee per linee di attività, con percorsi dedicati per le emergenze e una centralizzazione dei blocchi diagnostici per facilitare l’accesso.

Tra le novità, ogni ospedale del Viterbese avrà un ingresso principale unico per tutte le aree, con totem multifunzione per le prassi amministrative e sistemi elettronici a chiamata. Le unità di degenza saranno accorpate per attività, con aree chirurgiche vicine alle sale operatorie e percorsi di emergenza calibrati per evitare sovrapposizioni.

Le strutture ospedaliere miglioreranno anche l’aspetto esterno, con ingressi liberati dalle auto, creazione di zone verdi e riorganizzazione dei parcheggi per aumentare i posti disponibili e migliorare la viabilità.

Il consigliere regionale Daniele Sabatini ha sottolineato l’importanza del piano per la sanità provinciale, elogiando la politica innovativa della giunta Rocca. Ha ribadito l’obiettivo di ammodernare, ampliare e potenziare le strutture sanitarie, investire in tecnologie moderne e valorizzare le risorse umane, migliorando così la qualità dei servizi offerti.

Il piano, ha concluso Sabatini, rappresenta una grande stagione di rinnovamento che migliorerà gli standard qualitativi della sanità provinciale, grazie al lavoro del commissario straordinario Bianconi e alla professionalità dei medici e operatori sanitari.