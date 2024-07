CIVITA CASTELLANA (Viterbo)- A partire dal primo di agosto presso l’ospedale Andosilla di Civita Castellana sarà riattivato il servizio di guardia radiologica attiva notturna.

Il ritorno alla piena operatività del servizio, sospeso temporaneamente solo per alcune settimane del mese di luglio, è stato possibile grazie all’acquisizione a tempo determinato di un professionista, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali che la Asl di Viterbo sta mettendo in campo a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lazio (l’ultima delle quali lo scorso 9 marzo per l’assunzione con rapporto a tempo indeterminato di 22 medici radiologi) e dello scorrimento delle graduatorie concorsuali attualmente esistenti presso le altre aziende sanitarie regionali.

Tale scelta è stata fortemente voluta dalla Direzione strategica dell’azienda sanitaria locale per far fronte alle temporanee criticità di organico che si erano venute a creare presso l’équipe della Diagnostica per immagini di Civita Castellana, diretta da Paolo Cardello.