Secondo dati Inps, più della metà degli assegni di inclusione erogati alla fine di gennaio sono stati destinati a famiglie residenti in Campania e Sicilia. Su un totale di 287.704 richieste accettate, 154.666 (53,76%) riguardano queste due regioni. L’indennità di inclusione è stata introdotta nel 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza, mirando a supportare nuclei familiari in difficoltà con membri anziani, minori, disabili o in situazioni di bisogno accertate. In Campania sono state erogate 83.355 carte Adi, mentre in Sicilia ne sono state distribuite 71.311, nonostante la popolazione di queste due regioni rappresenti solo il 17,67% del totale italiano.