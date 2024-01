I ricercatori dell’Università di Bristol hanno identificato i resti di un antico rettile volante chiamato “Kuehneosauro”, vissuto 200 milioni di anni fa nella contea del Somerset, Inghilterra. Descritto nella rivista Proceedings of the Geologists’ Association, il Kuehneosauro aveva dimensioni simili a una lucertola ed era strettamente imparentato con dinosauri e antenati dei coccodrilli. Presentava due specie, una con grandi ali e l’altra con ali più piccole per il planare. Come il drago volante dell’Indonesia, il Kuehneosauro si muoveva sul terreno, arrampicandosi sugli alberi in cerca di insetti, per poi lanciarsi in volo e atterrare in sicurezza. Gli studi rivelano anche la presenza di altri rettili, come il trilofosauro Variodens e il Pachystropheus acquatico, che abitavano l’area durante il tardo Triassico, quando la zona intorno a Bristol era un arcipelago di piccole isole in un caldo mare subtropicale.**