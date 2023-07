VITERBO- Secondo uno studio condotto dall’Unione Nazionale dei Consumatori basato sui dati Istat, a Viterbo le famiglie hanno registrato un aumento medio di spesa di 1.472 euro per beni e servizi rispetto al 2022, corrispondente a un aumento del 6,5%. La città si posiziona al 35º posto in Italia. Al primo posto si trova Genova, la città più costosa, con un aumento di spesa di ben 1.853 euro (+8,5%).La media nazionale è di 1391 euro per quanto riguarda il rincaro annuo per famiglia media, pari a un’inflazione del +6,4% nel mese di giugno. Nella classifica, per quanto riguarda le città capoluogo del Lazio, oltre a Viterbo compare solo Roma. Al 27esimo posto, con una spesa aggiuntiva di 1499 euro (+6,4%). Guardando le regioni, il Lazio è settimo con un aumento medio di 1424 euro per beni e servizi, pari al 6,4%. La Liguria conquista la testa della classifica con un’inflazione annua a +8,2%, la più alta d’Italia, e un aggravio medio a famiglia pari a 1692 euro su base annua. Segue l’Umbria, dove la crescita dei prezzi del 7,2% implica un’impennata del costo della vita pari a 1626 euro. Terza la Toscana con +7,2% e un rincaro annuo di 1595 euro.