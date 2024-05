Alla vigilia della tappa del Giro d’Italia 2024 a Bassano del Grappa, nasce in città Bassano Club House, uno spazio contemporaneo, la combinazione unica di bike store, cafè e gastronomia, parco biciclette, ma soprattutto un’idea innovativa di Stardue Group, azienda produttrice di biciclette con i marchi Basso e Lee Cougan, per attrarre in città il cicloturismo internazionale e per contribuire a far diventare la città del Ponte degli Alpini città bike friendly.

La combinazione unica di bike store, cafè e gastronomia, parco biciclette, che si sviluppa su una superficie di 800 metri quadrati, che si pone l’obiettivo di diventare una delle tappe irrinunciabili nei percorsi dei cicloturisti che arrivano in città.

Con Bassano Club House, al via quindi un’ambiziosa iniziativa destinata a ridefinire l’esperienza ciclistica in Veneto. “ È il primo step di un progetto di valorizzazione e promozione più ampio, crediamo fortemente in questo territorio, volevamo dare una casa al progetto di far diventare Bassano città della bici, crediamo nel cicloturismo e puntiamo alla costituzione di una fondazione di imprese che hanno come denominatore comune l’attaccamento alla propria terra, territorio – ha dichiarato Alessandro Basso, CEO di Stardue Group, tra i promotori del progetto – Vogliamo unire la passione per la bici ad un servizio qualificato per tutti coloro che scelgono di visitare il territorio in bici, un’iniziativa concreta per rafforzare l’offerta turistica del nostro comprensorio e per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza”.

Bassano Club House propone al proprio interno i migliori brand del mondo bike, un luogo unico che ha l’obiettivo di diventare tappa irrinunciabile per gli appassionati di ciclismo, sia dilettanti che professionisti, un progetto che introduce un concetto unico in città, è un vibrante café l’ambiente perfetto per i ciclisti per ricaricarsi e riposarsi.

“Siamo entusiasti di presentare il Bassano Club House e di introdurre un concetto innovativo alla comunità ciclistica di questo territorio” afferma Andrew Montgomery, manager del Bassano Club House. “Il concept store rappresenta più di un luogo per comprare biciclette: è una destinazione dove i ciclisti possono immergersi nello sport che amano, connettersi con la community dei ciclisti e vivere il meglio che il ciclismo ha da offrire.”

Oltre alle offerte commerciali, lo store propone un articolato calendario di eventi, come le social ride settimanali, uscite libere su strada, gravel e MTB e il noleggio bici, un articolato programma ‘su misura’ che permetterà ai visitatori di esplorare il territorio bassanese e non solo. All’interno ci saranno le biciclette da strada e gravel di Basso e le mountain bike ed e-bike Lee Cougan, ma anche gli accessori e abbigliamento per soddisfare ogni esigenza e preferenza ciclistica.

I partner di Bassano Club House

ALBA OPTICS, AVEO, FIZIK, CRANKBROTHERS, BROOKS, FINGERSCROSSED, CASTELLI, PAS NORMAL STUDIOS,

PEDALED, KNOG LIGHTS, FULCRUM, DYNAMIC BIKECARE, TONS.BIKE, LIGHTWEIGHT WHEELS, FAEMA, WORKSHOP COFFEE, CAMPAGNOLO, SHIMANO

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bassanoclubhouse.cc e il canale Instagram.