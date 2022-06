I leader del G7, in corso a Elmau in Baviera, annunceranno di voler bandire l’importazione dell’oro russo. Ad annunciarlo in uno scritto su Twitter il presidente degli Usa Joe Biden.

Al castello di Elmau, lo stesso in cui Angela Merkel ospitò Barack Obama 7 anni fa, è atteso l’intervento di Volodymyr Zelensky che si collegherà in video lunedì mattina, su invito del cancelliere. Si discuterà principalmente su come arginare i prezzi dell’energia ed il rinvio sul price cap.