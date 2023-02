Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa prima dell’anniversario dell’invasione.

“Lei e tutti gli ucraini, signor presidente, ricordate al mondo il significato della parola coraggio”. Lo ha detto il presidente Biden a Kiev, aggiungendo: “Saremo con voi per il tempo che serve. Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso. Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”. Il presidente ucraino Zelensky in conferenza stampa ha affermato: “Oggi i nostri negoziati sono stati molto fruttuosi e importanti. Speriamo che quest’anno 2023 diventi un anno di vittoria”. Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all’Ucraina durante la sua visita. “Questa visita ci porta più vicini alla vittoria” – ha aggiunto il presidente Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti in visita a Kiev- E’ la visita più importante nell’intera storia delle relazioni fra l’Ucraina e gli Stati Uniti”. “Biden e i partner devono continuare a fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a vincere, Biden e gli Usa sono rimasti in contatto costante quest’anno e questa è una visita estremamente importante in un periodo così difficile per l’Ucraina che combatte per la libertà del mondo”. Zelensky ha poi detto che “la Russia non ha alcuna chance di vincere la guerra”. E Biden ha aggiunto che “la Russia voleva cancellare l’Ucraina dalle mappe ma sta fallendo, l’esercito russo sta perdendo i territori una volta occupati, i soldati stanno scappando non solo dall’esercito ma dalla Russia stessa. Noi siamo rimasti uniti, la Nato è rimasta insieme, Putin non ci ha diviso, pensava di poterci sconfiggere ma credo che ora non lo pensi più… solo Dio sa cosa sta pensando”.