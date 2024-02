Il presidente Joe Biden ha intensificato le critiche nei confronti di Donald Trump nel giorno delle primarie democratiche in South Carolina. Rivolgendosi ai suoi sostenitori prima di partire per Los Angeles, Biden ha dichiarato che il suo avversario “non è a favore di nulla, è contro tutto”.

Definendo queste elezioni come una “missione” cruciale per il bene del Paese, Biden ha sottolineato l’importanza di vincere. Ha anche rivendicato il suo successo in New Hampshire, sottolineando di aver ottenuto il 64% nonostante non fosse presente sulla scheda elettorale.

La retorica incisiva di Biden riflette la determinazione del presidente nel consolidare il sostegno e affrontare l’opposizione, preparandosi per le sfide elettorali future.