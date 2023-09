Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, ha posto alcune condizioni per un possibile accordo di normalizzazione tra Israele e l’Arabia Saudita durante un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, tenutosi in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Queste condizioni sono state riportate da Thomas Friedman, columnist del New York Times e autore di numerosi saggi di successo.

Le condizioni stabilite da Biden includono:

La necessità di imitare in modo verificabile gli insediamenti ebraici in Cisgiordania.

Il miglioramento delle condizioni di vita e di viaggio per i palestinesi in Cisgiordania.

L’estensione dell’amministrazione palestinese su gran parte delle aree popolate, in conformità con gli accordi di Oslo.

La concordia di azioni sul campo che preservino l’opzione di una soluzione a due Stati.

Biden avrebbe anche accennato alla possibilità di stringere un patto di mutua difesa con l’Arabia Saudita e di accettare un programma nucleare civile controllato per il Regno saudita. Tuttavia, queste misure richiederebbero un impegno significativo da parte di entrambe le parti.

La situazione è complicata dal fatto che la coalizione di governo attuale guidata da Netanyahu sostiene l’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Pertanto, per raggiungere un accordo di normalizzazione, potrebbe essere necessario un cambiamento nella composizione del governo israeliano, probabilmente verso un governo di unità nazionale.