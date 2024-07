Joe Biden, positivo al Covid per la terza volta in due anni, sta affrontando un momento di crisi politica e personale. Isolato nella sua residenza in Delaware, l’81enne presidente sta valutando seriamente la possibilità di ritirarsi dalla corsa per le prossime elezioni. La pressione da parte degli alleati storici, come Nancy Pelosi e Barack Obama, è diventata “intollerabile”, con entrambi che hanno esortato Biden a fare un passo indietro per il bene del Partito Democratico.

Nonostante le dichiarazioni ufficiali della Casa Bianca che confermano Biden come candidato, fonti interne riportano un presidente sempre più aperto a discutere il suo ritiro. La sua campagna elettorale, fortemente colpita dalla sua malattia, ha subito un duro colpo, e la mancanza di supporto politico sta aggravando la situazione.

Pelosi e Obama hanno espresso preoccupazione per i sondaggi negativi e la fuga dei donatori. Pelosi ha persino chiesto a Biden di ritirarsi per evitare la perdita del controllo del Senato. Anche i leader democratici alla Camera e al Senato, Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, hanno sottolineato il rischio di una “distruzione del Partito Democratico” se Biden dovesse continuare la sua corsa.

Mentre Biden riflette sul suo futuro, Kamala Harris continua la sua campagna elettorale, cercando di mantenere viva la speranza per i Democratici. Tuttavia, resta incerto se la vicepresidente possa battere Donald Trump, il probabile candidato repubblicano.