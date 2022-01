Tragedia nella zona della Scala, nell’area portuale della città vesuviana: un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. È stata bloccata la mamma che minacciava di suicidarsi.

La donna sarebbe stata portata presso la caserma dei carabinieri della locale compagnia per essere ascoltata dagli inquirenti. Il bimbo sarebbe stato visto in acqua dopo che alcuni passanti avevano bloccato la donna. Alcuni si sono tuffati in acqua per recuperare il piccolo, che però era ormai senza vita. La salma del piccolo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti hanno disposto anche il sequestro della parte della spiaggia nella zona dove è stato recuperato il corpo senza vita del bambino.