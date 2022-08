Ferragosto appena trascorso con qualche nube sullo Stivale, ma l’anticiclone africano avanza e da oggi è in arrivo una nuova ondata di caldo.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità di colore giallo per piogge e temporali per la giornata di oggi, fino alle ore 14, a esclusione dell’Alta Irpinia, il Sannio e il Tanagro. Si prevedono rovesci e temporali sparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico. Anche in Liguria l’ Arpal ha prolungato l’allerta meteo gialla per temporali fino alle 14 di oggi sul Centro-Levante regionale. Ma già da oggi sull’Italia arriva la sesta ondata di caldo africano con interessamento più deciso del Centro-Sud: toccheremo nuovamente valori prossimi ai 37-38°C ma con un tasso d’umidità maggiore. Comunque pare che la durata di questa ondata di caldo sarà più breve, con le temperature che rientreranno nella media stagionale già nel fine settimana 20-21 agosto.