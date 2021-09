CASTEL SANT’ELIA (Viterbo) – Tragedia a Castel Sant’Elia. Purtroppo un altro femminicidio, l’ennesimo. Questa volta si è registrato a Castel Sant’Elia, ieri, poco dopo le 20,20. Un uomo sessantenne, Ciriaco Pigliaru, agricoltore di origine sarde, ha preso il fucile e ha sparato alla moglie, Anna Cupelloni, originaria di Nepi. Uccisa la moglie ha sparato poi contro se stesso uccidendosi. Il tutto di fronte agli occhi di una delle figlie che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di moglie e marito. Da chiarire le cause del folle gesto. Pare che l’uomo si stesse separando dalla moglie, ma senza problemi. Gestiva un tabaccheria di Nepi e precedentemente aveva un’azienda agricola. Sono in corso le indagini del Carabinieri anche per risalire al proprietario del fucile, visto che Ciriaco Pigliaru non risultava in possesso di armi.