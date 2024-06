ROMA – “Una buona notizia l’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente del decreto autorizzativo richiesto dalla Regione Lazio per contrastare i danni all’agricoltura provocati dalla Cimice asiatica attraverso la lotta biologica e l’utilizzo della Vespa Samurai. Un ringraziamento al Sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro e al presidente della Commissione Ambiente della Camera Mauro Rotelli per l’impegno messo in campo in questa vicenda e per aver dato risposte al nostro territorio in tempi rapidissimi. Così potremo fornire misure concrete ai nostri agricoltori ai quali la Regione, e l’assessore Giancarlo Righini in modo particolare, ha sin da subito dimostrato vicinanza nell’affrontare questa calamità che ha purtroppo provocato ingenti danni alle produzioni, soprattutto nella provincia di Viterbo e nella zona dei Monti Cimini E’ giunto così a buon fine un lavoro che ho condiviso con la collega Valentina Paterna, che in qualità di presidente della Commissione Agricoltura si è impegnata sin da subito, e fino all’ultimo, per sostenere i nostri produttori. Oggi finalmente, grazie al Governo Meloni, abbiamo ottenuto un grande risultato”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.