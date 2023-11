ROMA- Lunedì 20 novembre sarà celebrata anche in Consiglio regionale del Lazio la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, con un convegno in sala Mechelli, a partire dalle ore 10, organizzato dal presidente Antonello Aurigemma e dalla Garante regionale Monica Sansoni. L’evento si svolgerà in due sessioni, dalle ore 10 alle ore 13.30, con una breve pausa prevista a metà mattinata, tra gli interventi dei rappresentanti istituzionali e quelli degli esperti provenienti da tutti i settori interessati: psicologi, assistenti sociali, magistrati, docenti, studenti e forze dell’ordine.

La Garante regionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Monica Sansoni, interverrà in entrambe le sessioni, presentando la sua relazione nella prima parte e riprendendo la parola in chiusura dei lavori, per le conclusioni finali. Sono previsti poi i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, gli interventi degli assessori Giuseppe Schiboni (Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito) e Massimiliano Maselli (Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla persona), dei presidenti Orlando Tripodi (IX commissione) e Alessia Savo (VII commissione) e di Maria Cristina Cafini, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).

Nella seconda parte, il tema del convegno sarà affrontato da vari punti di vista, con gli interventi di: Federico Conte, presidente dell’ordine degli Psicologi del Lazio; Maria Rita Parsi, psicologa; Laura Paradiso, presidente del Consiglio regionale dell’ordine degli Assistenti sociali del Lazio; Giovanna Lebboroni, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Roma; Consuelo Rosato, delegata dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale (Usr); Alessia Tomei, portavoce “Giovani criminologi”; il Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) della Polizia postale e delle Comunicazioni, con Maurizio Martini (direttore tecnico superiore) ed Emiliano Farascioni (Assistente capo coordinatore).