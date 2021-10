I cibi green si confermano nell’ultimo anno un alimento sempre più scelto dalle famiglie italiane.

Infatti, sono in aumento le persone che per diverse motivazioni hanno escluso dalla propria alimentazione i prodotti di origine animale come carne, pesce, uova e latte.



Le regioni più vegan d’Italia sono l’Emilia-Romagna e la Lombardia, invece la Toscana domina la classifica di quelle vegetariane. Gli abitanti di Firenze, Livorno e Pisa sono, invece, quelli che acquistano maggiormente questa tipologia di prodotti.





Vegani e vegetariani in Italia

Per sapere quali e quanti sono gli italiani vegani e vegetariani nella nostra Penisola, basta osservare i nuovi dati pubblicati da Eurispes . I loro studi hanno confermato che l’alimentazione vegana si è consolidata in Italia, aumentando del 9% rispetto al 2020 e coinvolgendo l’8,2% della popolazione. Dallo studio è possibile notare che le donne sono più propense a passare a un’alimentazione vegetariana, invece quando si parla di “vegano” le percentuali cambiano, con il genere maschile in testa.



A favorire questo nuovo stile di vita, basato su un’alimentazione più etica, sicuramente ha influito la maggiore possibilità di scelta messa a disposizione dei consumatori negli ultimi anni. Oggi, infatti, è possibile acquistare cibi vegani anche sugli e-commerce online grazie ad alcuni supermercati presenti sul web , utili per provare nuovi ingredienti spesso ancora difficilmente reperibili nei supermercati fisici. Tra gli alimenti vegani e vegetariani ce ne sono alcuni preferiti dagli italiani, vediamo insieme quali.

I prodotti preferiti dagli italiani

Il settore alimentare vegan ha registrato un picco soprattutto nelle vendite dei secondi piatti.

Tra gli alimenti preferiti dalle persone che seguono questa alimentazione decidendo di non mangiare più alimenti di origine animale c’è il tofu, che è il prodotto vegano più acquistato in assoluto. A seguire troviamo l’hummus, l’ormai famosa salsa a base di ceci che accompagna moltissimi piatti vegani. Sceso dal podio delle vendite invece il tempeh, un alimento fermentato ricavato dai semi di soia gialla, simile al tofu anche se meno famoso nel nostro Paese.

Per i vegetariani invece il prodotto alimentare migliore è l’hamburger vegetale, ormai un must have delle tavole italiane. Ma molto amate sono anche le cotolette vegetariane e i falafel di ceci, le polpettine fritte mediorientali a base di legumi speziati. Negli ultimi mesi in aumento anche il consumo della carne vegetale, che contiene proprietà organolettiche simili a quelle del pollo e della carne in generale. Infine, pur parlando di vegani e vegetariani non si può non trovare tra i piatti preferiti la lasagna, il piatto italiano per eccellenza, con farcitura di verdure oppure con un ragù in versione vegan.