ROMA – Pubblicato l’Avviso da 4,5 milioni di euro con cui la Regione Lazio intende sostenere e valorizzare i Comuni del Lazio ed Enti privati con sede legale e/o operativa nel Lazio – quali fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati di cui all’art. 39 del C.C., cooperative sociali e cooperative, iscritti all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) – attraverso la selezione di progetti inerenti iniziative culturali, sociali e turistiche da svolgere all’interno del territorio regionale nel periodo 15 maggio 31 dicembre 2022.

Il contributo erogabile non potrà essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa ed il limite massimo finanziabile è pari a 80.000,00 euro per i Comuni del Lazio e a 40.000,00 euro per gli Enti privati.

“L’avviso è un’opportunità unica per promuovere iniziative culturali, sociali e turistiche facendo leva sulle tradizioni locali che ci appartengono e contraddistinguono, tutelando i paesaggi e i territori meravigliosi che vantiamo. Ai nostri enti locali, alle associazioni e ai numerosi soggetti che animano i luoghi della Regione offriamo strumenti preziosi perché possano tramandare le tradizioni e realizzare un ricco calendario di eventi così da valorizzare le proprie peculiarità, rendere vivo il territorio ed essere attrattivi agli occhi dei turisti italiani e stranieri. Seguendo un iter programmatico già tracciato, continuiamo a puntare sulle nostre unicità ed eccellenze per rendere la nostra Regione sempre più competitiva sugli scenari nazionali ed internazionali. Rilanciamo, riposizioniamo e rafforziamo con forza e significativamente il Lazio come destinazione turistica”. – ha commentato Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 12:00 del 12 aprile 2022. Per richieste di chiarimenti sul contenuto dell’Avviso e per assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande è possibile inviare una e-mail all’indirizzo bandopromozioneterritorio@laziocrea.it

Per maggiori informazioni sull’Avviso: https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-dedicato-ai-comuni-del-lazio-e-agli-enti-privati-per-le-iniziative-culturali-sociali-e-turistiche-nel-territorio-della-regione-lazio-interventi-laziocrea-s-p-a-annualita/