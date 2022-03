“Ho appena ricevuto una lettera aperta firmata da tutti i capi Dipartimento, dalla Direzione scientifica, dai primari, i dirigenti sanitari e amministrativi dell’Istituto Spallanzani che rigettano in toto interpretazioni fuorvianti che in questi giorni stanno circolando a mezzo stampa su presunte ‘spy story’. Io stesso ho avuto nel pomeriggio un colloquio con la massima autorità per la sicurezza della Repubblica che conferma la totale fiducia nel più importante Istituto di Malattie Infettive italiano e che nulla di concreto sussiste rispetto ad alcune ricostruzioni giornalistiche. Difendo lo Spallanzani, la sua comunità, i suoi vertici dirigenziali per lo straordinario impegno profuso da oltre due anni, che non può in alcun modo essere macchiato da ricostruzioni senza alcun fondamento”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.