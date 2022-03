Secondo i dati del ministero della Salute, sono 39.963 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Venerdì 4 marzo erano stati 38.095. Le vittime sono invece 173 (venerdì erano state 210). Sono 12.990.223 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia Gli attualmente positivi sono 1.018.831, in calo di 4.956 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.782. I dimessi e i guariti sono 11.815.610, con un incremento di 46.147 rispetto a venerdì.

Sono 381.484 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Venerdì erano stati 388.836. Il tasso di positività è al 10,5%, in aumento rispetto al 9,8% di venerdì. Sono invece 609 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a venerdì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.974, ovvero 323 in meno rispetto a venerdì.

Secondo l’istituto superiore di Sanità, sono stabili in Italia i casi di Covid-19 nei bambini in età scolare, complessivamente pari al 29% del totale dei casi nel Paese. L’analisi per fasce d’età indica che la più colpita è quella fra 5 e 11 anni, con il 43% dei casi; seguono quelle fra 12 e 19 anni (38%) e sotto i cinque anni (19%).

Sempre l’istituto superiore di sanità indica che i vaccinati con tre dosi hanno una protezione dalla forma grave di Covid-19 del 92% superiore rispetto ai non vaccinati. Il Rapporto rileva inoltre che, rispetto ai non vaccinati, la protezione dalla malattia grave è dell’85% nei vaccinati con il ciclo completo (due dosi) da meno di 90 giorni, dell’88% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e dell’82% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine di un’iniziativa a Firenze, ha detto che per l’addio al green pass dopo il 31 marzo “penso che dobbiamo valutare passo dopo passo. Proseguirà il confronto tra di noi nel Governo, e fra Governo e Parlamento, e valuteremo la strada migliore: il percorso è ancora, per quanto mi riguarda, un percorso di fiducia che guarda a una fase nuova, ma di gradualità, perchè questo è il metodo che ci siamo dati, e finora ha portato a risultati che credo siano sotto gli occhi di tutti. L’impegno del Governo è quello di superare lo stato d’emergenza, ma superare lo stato d’emergenza non significa d’un tratto magicamente essere fuori da ogni vincolo perché il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti”.