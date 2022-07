La presidente Maria Elisabetta Casellati riferendo l’esito della votazione sulla fiducia al premier Draghi ha detto in Aula al Senato che quest’ultimo conferma la fiducia al governo approvando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con 95 voti a favore e 38 contrari. I senatori di M5S, Lega e Fi non votano. I primi si sono dichiarati “presenti non votanti”. I senatori presenti in Aula sono stati 192, 133 i votanti e la maggioranza 67. Il presidente del Consiglio ha lasciato palazzo Chigi, ma senza salire al Quirinale a rassegnare le dimissioni. Il premier annuncerà domani mattina nell’aula della Camera, all’inizio della discussione generale, la propria intenzione di andare a dimettersi al Quirinale. La seduta è convocata per le ore 9.