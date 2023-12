ORVIETO – La Natività riempie le chiese, le case, le piazze, i vicoli e le frazioni di Orvieto. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024 torna il “Circuito dei Presepi”, il tradizionale appuntamento inserito nel programma di “A Natale regalati Orvieto” organizzato dal Comitato Cittadino dei Quartieri con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Orvieto.

Oltre trenta le tappe tra centro storico e frazioni con presepi singoli ed esposizioni collettive come quella in programma nel piccolo borgo di Benano. Le scene della Natività saranno riprodotte anche a Sferracavallo, Rocca Ripesena, Ponte del Sole, Canonica, Sugano, Ciconia, Morrano, Orvieto scalo e Prodo. Quindici le rappresentazioni fisse solo nel centro storico, di cui una allestita anche nella biblioteca comunale “Luigi Fumi”, alle quali si aggiunge anche la mostra “O Mirabile Segno”, un percorso multisensoriale nei sotterranei del Duomo per il decennale dell’associazione “Orvieto&Presepe” e in occasione dell’ottavo centenario del Presepe di Greccio.

Il quartiere medievale diventa il “Quartiere dei presepi”

Il quartiere medievale si trasforma nel “Quartiere dei presepi” e quest’anno a rendere l’atmosfera ancora più magica ci sarà l’illuminazione artistica sui tetti visibile da via Malabranca. Due le novità. Le natività diffuse che saranno allestite nei cellai di via della Cava e il particolare presepe che sarà realizzato nel piccolo Santuario della Madonna della Cava dal gruppo degli infioratori vincitori di “Orvieto in Fiore 2023”. Torba, farine, sabbie colorate e glitter daranno vita ad un quadro “stile infiorata” davanti all’altare maggiore.

I sotterranei del complesso archeologico del Pozzo della Cava ospiteranno invece i personaggi semoventi a grandezza naturale del “Presepe nel Pozzo”. La 34esima edizione ha per tema “Il Canto dell’Eroe” ed è completamente dedicata alla figura di Erode il Grande con un allestimento onirico e quasi surreale. La scena finale avrà come sottofondo musicale un bellissimo brano cantato da Pietra Montecorvino.

Il quartiere medievale, e nello specifico il suggestivo Orto di San Giovenale, farà poi da sfondo per il decimo anno al Presepe vivente realizzato dall’associazione “Presepe&Orvieto”. Il 26 dicembre, il 1 e 6 gennaio, dalle 17 alle 19.30, tante le novità da vedere, ascoltare e assaggiare che catapulteranno il visitatore nel mistero della Natività.

Dopo la prima edizione dello scorso anno, anche la frazione di Sugano avrà il suo presepe vivente per i vicoli del borgo nel pomeriggio di domenica 7 gennaio 2024.

Le tappe del circuito

Ecco nel dettaglio i presepi inseriti nel Circuito. Qui il link per la situazione aggiornata.

QUARTIERE OLMO

Orvieto centro

Presepe Vivente (a cura dell’associazione Presepe &0rvieto)

Orto Medievale di San Giovenale e spazi limitrofi

26 dicembre, 1 e 6 gennaio | 17,00- 19,30

Presepio di San Giovenale

Chiesa di San Giovenale Via Volsinia

9,00-12,30 / 15,30-18,30

34° Presepe nel Pozzo – Il Canto dell’Eroe

Complesso archeologico del Pozzo della Cava Via della Cava, 28

10,00-20,00 (ultimo ingresso 19,45) www.pozzodellacava.it/presepe

La Natività all’altare

Via della Cava, 20

Sferracavallo

Presepi parrocchiali

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Stella e San Pietro Parenzo – Via Tevere

Presepio interno 9,00-16,00. Esterno sempre visibile

Rocca Ripesena

Presepio della Rocca

Chiesa di Santa Maria della Stella

9,00-16,00

Benano

Presepi nel Borgo

Esposizione di presepi all’interno del piccolo borgo

8.00-20,00

QUARTIERE CORSICA

Orvieto centro

Presepio di san Domenico

Chiesa di San Domenico – Piazza XXIX Marzo

Presepe di Corso Cavour

Corso Cavour, 187

Presepe nel vicolo

Vicolo delle pertiche, 6

8,00-22,00

Presepio della Chiesa dei Servi

Chiesa di Santa Maria dei Servi – Via Belisario

Ciconia

Presepe dei ragazzi

Chiesa di Maria SS. Madre della Chiesa Via dei Tigli/Via degli Olmi

Morrano

Morrano il suo Presepe

Campo sportivo

illuminato dalle 16,00 alle 24,00

Presepe del “Mastro Silvio”

Località Morrano 139 [di fronte al ristorante “Da Gregorio”]

QUARTIERE SERANCIA

Orvieto centro

Il presepio degli infioratori

Santuario Madonna della Cava – Via della Cava

9.00-19.00

I presepi dei cellai

Nativita diffuse in alcuni locali di Via della Cava

10,00-19,00

Presepio nella Chiesa di Sant’Andrea

Collegiata dei Ss. Andrea e Bartolomeo – P.zza d. Repubblica/C.so Cavour

Natività in biblioteca

Nuova Biblioteca Pubblica “L. Fumi” Piazza Febei

Ponte del Sole

Presepio di Ponte del Sole

Chiesa di S.Crispino da Viterbo

9.00-18.00

Canonica

Presepio di Canonica

Chiesa della Natività di Maria

9.00-17.00

Sugano

Presepe vivente per i vicoli del borgo Il edizione

Pomeriggio di domenica 7 gennaio 2024

Presepio parrocchiale

Chiesa di Santa Lucia

9.00-16.00

Presepe tradizionale in casa

Via delle Acque, 19

Visitabile 25-26 dicembre, 5-6 gennaio 17.00-19.00

QUARTIERE SANTA MARIA DELLA STELLA

Orvieto centro

Presepe del Duomo

Cattedrale di Santa Maria Assunta – Piazza Duomo

7.00-13.00 / 14.30-17.00

O mirabile segno: con Francesco nel Presepe

Sotterranei del Duomo – Piazza Duomo

10.00-17.00

Presepio di San Bernardino

Chiesa di San Bernardino – Piazza Marconi/Via Soliana

ll Presepio di Maria Bambina

Istituto «Maria Bambina» – Corso Cavour, 80

Presepe in Chiesa

Chiesa di Santo Stefano – Vicolo Santo Stefano, 1

10.00-18.30

Orvieto Scalo

Presepe della Parrocchia di Sant’Anna

Chiesa dei Santi Stefano ed Anna – Viale 1° Maggio

Presepe dell’Orologio

Piazzale dell’Orologio

Presepe del Bar

Costanzi Bar – Via Angelo Costanzi, 60

Prodo

Presepe a Prodo

Chiesa parrocchiale di San Leonardo