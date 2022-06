ROMA- L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato ha detto che chiederà al governo di ripristinare l’uso delle mascherine al chiuso. “Porterò alla prossima Conferenza stato-regioni la proposta di ripristinare al chiuso l’uso delle mascherine” – ha spiegato l’assessore D’Amato. Per D’Amato il rischio è quello di inficiare la stagione estiva per il grande numero di assenze dovute all’isolamento Covid, che dura una media di 8 giorni. Ma l’obbligo dovrebbe tornare per tutta Italia non solo per il Lazio, visto i numerosi spostamenti estivi. D’Amato ha, quindi, sollecitato gli over 80 ed i fragili a farsi la quarta dose di vaccino, nonchè per tutti, visto il boom di casi di Covid registrati, di utilizzare la mascherina al chiuso, mantenere il distanziamento.