VITERBO- Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ha visitato oggi, a Viterbo, il Centro addestrativo dell’aviazione dell’Esercito. Ad accoglierla, il Comandante dell’Aviazione dell’Esercito, Generale di divisione Andrea Di Stasio, e il Comandante del Centro Addestrativo dell’Aviazione dell’Esercito, Colonnello Andrea Cercolani, che le hanno presentato le principali missioni della specialità “azzurra dell’Esercito.

“L’Aviazione dell’Esercito, come tutti gli altri reparti militari delle Forze armate presenti a Viterbo, è una realtà integrata con il territorio e rappresenta una risorsa preziosa per la comunità in termini di sicurezza, di prestigio ed anche economici. Il Centro, che addestra anche piloti di altri paesi, è destinato ad assumere maggiore importanza a livello internazionale”, ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia Rauti che, nel corso della visita, è stata accompagnata dall’onorevole Mauro Rotelli presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati.

“Il Centro Addestrativo dell’Aviazione dell’Esercito è un’eccellenza della Difesa, punto di riferimento per la formazione e la specializzazione degli equipaggi italiani e di altri Paesi alleati”, ha evidenziato

Rauti rivolgendosi al personale militare e civile, “Noi tutti sappiamo di poter contare su di voi e sulla vostra capacità di ben operare che testimonia i valori dell’Italia nel mondo”.

“L’Aviazione dell’Esercito italiano è l’espressione di una Forza armata tecnologicamente all’avanguardia, sempre al passo con i tempi e rappresenta una componente determinante per le operazioni in patria e all’estero”, ha aggiunto il sottosegretario Rauti, “I baschi azzurri sono sempre pronti a intervenire in ogni situazione: dalle pubbliche calamità agli interventi a salvaguardia della vita umana, così come per la tutela ambientale e a supporto della Protezione Civile nell’ambito della Campagna antincendi boschivi per rispondere alle esigenze di pubblica utilità. E sono queste le capacità di impiego dual use che rappresentano una risorsa preziosa per il Paese e per i suoi cittadini”.

Il sottosegretario Rauti ha poi visitato il museo dell’Aviazione dell’Esercito: “In questo luogo si respira la storia e si raccontano le glorie di una specialità da sempre presente nei cieli di tutto il mondo”.