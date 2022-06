VITERBO – Martedì 7 giugno 2022, alle ore 15,30, presso la sala conferenze della Cittadella della salute di Viterbo (primo piano) verrà siglato l’accordo di collaborazione tra la Asl di Viterbo e la Asl Roma 4 per la costituzione della Rete interaziendale funzionale per la gestione delle patologie del sistema nervoso centrale e periferico non in rete tempo dipendente. Interverranno:

• L’assessore alla Sanità e all’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato;

• Il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti;

• Il direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga;

• Il direttore del dipartimento Neuroscienze e organi di senso Asl Viterbo, Riccardo Antonio Ricciuti;

• Il direttore sanitario del polo ospedaliero Civitavecchia Bracciano, Antonio Carbone;

• Il direttore dell’unità operativa Sviluppo dei sistemi informatici Asl Viterbo, Francesco Saverio ProfitI.