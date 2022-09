E’ morta a 96 anni l’attrice greca Irene Papas. Recitò in oltre 70 film, tra cui Guns of Navarone, durante una carriera durata per decenni. Ad annunciare la sua morte il ministero della Cultura di Atene citato da tutti i media ellenici. Irene Lelekou, questo il suo nome da nubile, si è spenta a Chiliomodi, vicino a Corinto, dove era nata il 3 settembre del 1926 in una famiglia di insegnanti. Era affetta dal morbo di Alzheimer da almeno una decina di anni e per questo da tempo non compariva più in pubblico. Il suo ultimo film era stato “Un film parlato” del regista portoghese Manoel De Oliveira, nel 2003. Katherine Hepburn, di cui divenne amica dopo averci recitato insieme in “Le troiane”, la definì “una delle migliori attrici nella storia del cinema”.