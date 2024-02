Marina Bulgari, icona del mondo del lusso e erede della celebre maison di gioielleria Bulgari, è scomparsa a Roma all’età di 93 anni. Figlia di Costantino Bulgari, Marina ha lasciato un’impronta indelebile nel settore della gioielleria, sia come creatrice di gioielli sia come imprenditrice.

Nata a Roma nel 1930, Marina ha ereditato la passione per i gioielli dal padre, fondatore della maison Bulgari. Nel 1976, decise di lanciare il suo marchio, Marina B, distinguendosi per uno stile raffinato e innovativo.

La sua creatività visionaria e il suo carattere determinato l’hanno resa una figura di spicco nel mondo della moda e del lusso. I suoi gioielli, caratterizzati da uno stile geometrico unico, hanno conquistato celebrità come Sophia Loren e Ivana Trump.

Marina ha aperto showroom e boutique in città prestigiose come Ginevra, Milano, Roma, Parigi e New York, contribuendo a diffondere il suo marchio in tutto il mondo. Innovativa nel design, ha introdotto tecniche originali come il “giunto cardanico” e ha creato tagli di pietre preziose iconici, come “The Chestnut”.

Nonostante l’acquisizione della sua azienda nel 2017 da parte di Guy Bedarida, Marina è rimasta attiva come direttrice creativa, continuando a disegnare gioielli. Dopo la perdita del marito, Marina ha scelto una vita più riservata, ma il suo lascito nel mondo della moda e della gioielleria rimane indelebile. La sua scomparsa è stata commemorata con un funerale nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, dove parenti e ammiratori hanno reso omaggio alla sua straordinaria eredità.