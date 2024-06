La nomina coincide con il termine della fase di sviluppo e l’avvio dell’industrializzazione dei sistemi DAI e AIS. Easyrain, la start-up italiana che opera nel mondo dei sistemi di sicurezza predittivi e attivi per il mercato dell’auto, ha nominato – con carica annuale – l’Ing. Eugenio Razelli nuovo presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel suo ruolo, Razelli – che succede ad Heinrich Gerhard Schuering – affiancherà il CEO e fondatore di Easyrain Giovanni Blandina nel lancio sul mercato dei prodotti DAI e AIS e nel consolidamento dell’azienda come nuovo Tier-1 globale nell’ambito della safety.

Con una carriera di oltre 40 anni in alcuni fra i principali gruppi industriali del settore automotive, cominciata nel 1976 in Fiat Auto e proseguita in Zanussi, Gilardini Industriale, Pirelli e Marelli, dove ha svolto i ruoli di Chief Executive Officer dal 2005 al 2015, l’ing. Razelli attualmente presiede il Motor Valley Accelerator, un’iniziativa di CDP Venture Capital, Fondazione di Modena e UniCredit, e gestito da Plug and Play, che opera anche come investitore, e CRIT. L’ing. Razelli è presidente di Safilo e vice presidente di Texa.

“La nomina rappresenta una milestone di grande significato perché coincide con il termine della fase di sviluppo del concept e l’avvio dell’industrializzazione: dopo il lavoro degli ultimi anni, ora Easyrain è un’azienda strutturata e pronta per il mercato. Sento grande entusiasmo perché con l’ingegnere Razelli affronteremo le nuove sfide del mercato, e insieme raggiungeremo gli obiettivi prefissati. Ritengo Razelli il mio mentore – ha dichiarato Giovanni Blandina, CEO e fondatore di Easyrain -. Desidero rivolgere i ringraziamenti all’ingegner Schuering ed esprimergli la mia gratitudine per la passione, l’impegno e i risultati ottenuti durante la sua presidenza. Schuering ha dimostrato un non comune senso di appartenenza e ha il merito di aver accompagnato Easyrain durante la fase di sviluppo prodotto e di strutturazione aziendale”.

La nomina dell’ing. Razelli si inserisce all’interno di un 2024 estremamente intenso per l’azienda, che espanderà le proprie attività con i car maker e crescerà ulteriormente per dare corpo all’ambizioso piano industriale supportato da un nuovo round di investimento.

“Easyrain è una startup in fase avanzata di sviluppo, una realtà molto interessante che si occupa di sicurezza, un valore significativo per tutte le tipologie di mobilità, a prescindere dalla tipologia di motorizzazione, con o senza un conducente. L’obiettivo di questa giovane impresa innovativa è quello di contribuire a lanciare produzioni con queste soluzioni tecnologiche” ha commentato il presidente Eugenio Razelli.

Easyrain è una delle pochissime start-up al mondo a fornire soluzioni per la sicurezza predittiva, attiva e infrastrutturale rivolte all’industria dell’automotive: la piattaforma di sensori virtuali Digital Advanced Information (DAI), il sistema anti-aquaplaning Aquaplaning Intelligent Solution (AIS) e il cloud Easyrain Cloud (ERC).

L’ecosistema della startup di Rivoli (Torino) eleva la sicurezza dei veicoli tradizionali e a guida autonoma, abilita inedite funzionalità di sicurezza in ambito ADAS e ripristina l’aderenza in condizioni di bagnato estremo.

Il core dell’ecosistema è rappresentato dalla piattaforma software DAI, che può essere installata senza hardware aggiuntivo in vettura e abilita una serie illimitata di funzionalità per la sicurezza predittiva. Grazie al DAI, i carmaker potranno raggiungere il livello 3 e superiori di guida assistita con un maggior grado di robustezza e affidabilità. Il DAI è in fase di industrializzazione attraverso vari OEM; le prime applicazioni in serie sono previste nel corso del 2025 con il sensore virtuale per la detection dell’aquaplaning.

L’interesse dei carmaker è forte anche nei confronti dell’AIS, il primo sistema di sicurezza attivo al mondo in grado di cambiare le condizioni dell’asfalto ed eliminare l’aquaplaning: a fine maggio 2024 è terminata con successo la fase di validazione dell’AIS all’interno di un Proof of Concept commissionato da uno fra i principali gruppi automobilistici al mondo. Con alle spalle il forte interesse degli OEM, il reparto R&D di Easyrain ha dato inizio allo sviluppo di un secondo rivoluzionario sistema di sicurezza attivo: è l’AIS 2, in grado di eliminare le perdite di aderenza non soltanto in condizioni di bagnato difficile, ma anche di ghiaccio e neve.

About Easyrain

Easyrain è una start up innovativa fondata nel 2013 da Giovanni Blandina, con l’obiettivo di ridurre le vittime su strada e salvare vite in condizioni di guida su fondi a bassa aderenza, dando un contributo fondamentale al raggiungimento dell’obiettivo europeo di 0 decessi sulla strada entro il 2050. Per soddisfare questi obiettivi, Easyrain sviluppa un intero ecosistema articolato in tre differenti aree: quella software, composta dal DAI, quella hardware, dal DAI; e quella cloud, dall’ERC. L’inventiva e le capacità sono valse ad Easyrain una moltitudine di premi, compresa la prestigiosa vittoria del premio assegnato dal CLEPA (l’associazione europea dei fornitori per l’industria dell’auto) alle PMI nell’ambito della sicurezza stradale.