Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge che istituisce l’Election Day, fissando le elezioni europee per l’8 e il 9 giugno, con la possibilità di accorpare amministrative e regionali. Il provvedimento porta anche modifiche ai limiti dei mandati per i sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà raggiungere il terzo mandato, mentre sotto i 5mila abitanti viene eliminato il limite.

Il Cdm ha anche approvato un disegno di legge sulla trasparenza nelle organizzazioni benefiche, con norme e sanzioni rigorose, estese anche agli influencer. Inoltre, è stato dato il via libera al concordato biennale con una novità per le partite Iva. Dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, verrà sperimentata una prestazione universale destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con “un livello di bisogno assistenziale gravissimo” e un Isee inferiore ai 6.000 euro. Il Cdm ha anche approvato un disegno di legge sulla cybersicurezza.

Altre decisioni cruciali includono l’approvazione di regole per la privatizzazione di una quota di Poste Italiane. Il provvedimento regolamenta l’alienazione di una parte della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a., con l’obiettivo di mantenere una partecipazione pubblica che assicuri il controllo statale, anche indiretto, favorendo al contempo la tutela dell’azionariato diffuso e la stabilità dell’assetto proprietario.