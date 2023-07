L’Italia sta affrontando una serie di eventi meteo estremi, con una tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che stanno devastando la Sicilia e il Sud. Le Regioni stanno valutando i danni a edifici, infrastrutture e agricoltura, mentre si contano cinque vittime legate a queste catastrofi naturali.

Tra le tragedie, una giovane di 16 anni è stata uccisa da un albero caduto sulla sua tenda in un campo scout a Valcamonica, in provincia di Brescia. Tre persone hanno perso la vita nei roghi che stanno divampando intorno a Palermo e in altre zone della Sicilia, una nel Reggino. La situazione ha suscitato grande preoccupazione, tanto che il sindaco di Milano, Sala, ha commentato di non aver mai visto una cosa simile in 65 anni.

La flotta dei Canadair dell’Europa si è rivelata insufficiente per far fronte alle fiamme che stanno devastando il territorio italiano, e il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha chiesto un potenziamento della flotta europea.

Si sta discutendo della dichiarazione dello stato di emergenza per diverse regioni italiane colpite dagli eventi meteo estremi: Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Il ministro della Protezione civile, Musumeci, riferirà domani in Consiglio dei ministri per valutare la situazione e deliberare l’emergenza, qualora sussistano i parametri necessari.

Inoltre, si sta valutando la possibilità di un primo stanziamento per affrontare gli interventi più urgenti, considerando che i danni potrebbero raggiungere centinaia di milioni di euro.

Tra le misure che potrebbero essere approvate, c’è un decreto con norme specifiche per la cassa integrazione dei lavoratori dell’edilizia e dell’agricoltura, settori particolarmente colpiti dall’emergenza climatica.

La Lombardia è stata particolarmente colpita dalla tempesta, con danni pesanti a Milano e nella provincia di Brescia. Nel capoluogo lombardo, non ci sono state vittime, ma i danni materiali sono stati ingenti.

Il governo, compresa la premier Giorgia Meloni, ha espresso vicinanza e cordoglio per le vittime e le loro famiglie. La procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo riguardo alla tragica morte della giovane scout, al fine di comprendere se siano state adottate adeguate misure di sicurezza.

La situazione è grave, e il Paese si prepara a prendere misure urgenti per far fronte a questa emergenza, che ha sconvolto molte regioni italiane. La solidarietà è forte, e si spera che l’Europa possa dare un aiuto concreto per fronteggiare queste catastrofi climatiche sempre più frequenti e devastanti.