Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato che il nome del nuovo sovrintendente del Teatro di San Carlo sarà reso noto domani dopo la riunione del Consiglio di indirizzo della Fondazione lirica. Molti indicano Carlo Fuortes, l’ex Amministratore Delegato della Rai, come il candidato favorito per questa importante carica. Tuttavia, la sua nomina dovrà essere sottoposta all’approvazione del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.26

La situazione si è creata dopo il “pensionamento” forzato di Sthephan Lissner lo scorso primo giugno, in seguito al decreto che impone un limite di età di 70 anni per determinate cariche. Da allora, il dibattito sul successore di Lissner è stato acceso, e il nome di Carlo Fuortes ha circolato a lungo come il principale candidato.

Oltre alla carica di sindaco di Napoli, Manfredi ricopre anche la posizione di presidente della Fondazione del Teatro di San Carlo. Questa doppia funzione conferisce grande peso alla sua scelta per il nuovo sovrintendente, il quale dovrà svolgere un ruolo chiave nel futuro della prestigiosa istituzione culturale.

Nonostante il nome di Fuortes sia dato per favorito, sarà comunque necessario il via libera del ministro della Cultura prima di poter ufficializzare la nomina. La decisione del Consiglio di indirizzo della Fondazione lirica sarà quindi determinante, poiché il nuovo sovrintendente dovrà dimostrare le proprie competenze e visioni per guidare il Teatro di San Carlo verso un brillante futuro nel mondo della cultura e delle arti.