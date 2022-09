ROMA – “L’emergenza rifiuti è un argomento che sembra non avere fine”- dichiara Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega e Presidente della Commissione Ambiente a seguito solleciti provenienti dalla Regione Lazio verso la Provincia affinchè si individui, a breve scadenza, il sito in cui convogliare i rifiuti prodotti dai cittadini delle provincie di Roma, Frosinone e Latina in quanto la discarica di Viterbo non ha più capacità a sufficienza. “ Siamo di fronte ad un’emergenza causata da una politica priva di responsabilità. Sono anni che si parla di questa criticità e, oggi, siamo costretti ad assistere al solito rimpallo. Trovare uno spazio alternativo a Viterbo per i rifiuti di circa due milioni di persone è una responsabilità verso la salute dei nostri cittadini che pesa troppo assumersi. L’ente Provincia ha dato al Politecnico di Torino l’incarico di individuare delle aree idonee alla costruzione di una discarica. Questo incarico, sappiamo bene, ha un costo per la Provincia. E i risultati dove sono? A che punto siamo? Come mai si è andati così oltre il termine prefissato, che ricordo era il 31 maggio, per dare delle risposte? Il problema è la mancanza di documentazione che la Regione non fornisce o c’è dell’altro? Questo lo chiedo al nostro Presidente Pompeo che negli ultimi giorni, insieme al Presidente Zingaretti, giocano a ping pong sulla nostra provincia.” Conclude Quadrini – “La mancanza di rispetto e di tutela verso il nostro territorio è un atto davvero grave. Purtroppo non ci si rende conto che le decisioni scellerate sono a spese e a danno dei cittadini.”