8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’Italia lo festeggerà a una serie di eventi e manifestazioni per celebrare le donne di tutto il mondo. Quest’anno, la Festa della Donna cade di venerdì, offrendo l’opportunità di partecipare a un’ampia gamma di iniziative in diverse città italiane.

In occasione di oggi, 8 marzo, il Ministero della Cultura italiano offre un’esperienza unica nei musei statali, con ingresso gratuito per tutte le donne e una serie di eventi collaterali. Le donne avranno la possibilità di accedere gratuitamente ai musei statali, alle ville, ai monumenti, alle aree archeologiche, agli archivi e alle biblioteche gestite dal Ministero. Inoltre, numerose iniziative nei luoghi della cultura offriranno un’opportunità unica di esplorare la storia attraverso diverse figure femminili.

A Padova, la Biblioteca Beato Pellegrino ospiterà il tour guidato “Visit@Beato – Speciale Festa della Donna”, un viaggio avvincente tra arte, servizio e spiritualità, dedicato alle donne che hanno lasciato un’impronta significativa nella storia del Complesso Beato Pellegrino. A Milano, l’8 marzo Milano Night Out ha organizzato un aperitivo per festeggiare la Festa della Donna, con intrattenimento e dj set presso la zona Arco della Pace. A Roma, l’evento WeMeet di WeRoad offre un’esperienza coinvolgente per celebrare la Festa della Donna con musica e messaggeria presso il Largo della Sapienza. A Bari, il Fix It Culture ospita un live party con musica vintage per una serata dedicata completamente alle donne.

Anche Torino offre una vasta gamma di eventi per celebrare la Festa della Donna. Tra gli eventi da non perdere, “Sulle orme di Lidia Poët” offre un itinerario ispirato alla rinomata fiction e alla storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata italiana ed eroina tutta torinese. Inoltre, il “Notturno in rosa” a Palazzo Reale apre le sue porte per un’esperienza esclusiva dedicata interamente alle donne, con un percorso guidato che svela sale normalmente inaccessibili al pubblico.