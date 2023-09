ROMA- “Dopo un’attenta riflessione, inizia per me e la mia comunità un nuovo percorso politico. È per questo che rassegno ogni incarico dalla Lega nel Lazio e annuncio la mia uscita dalla ‘Lega Salvini Premier’, partito che ho servito con lealtà, professionalità e passione”. Così, in una nota, Eloisa Fanuli annuncia il suo passaggio a Fratelli d’Italia.

“Con certezza assoluta- spiega- posso dire di avere collaborato costantemente, in questi anni, a rafforzare e a radicare sempre più la presenza della Lega sul territorio, raggiungendo anche ottimi risultati, esponendomi sempre in prima persona. Ci ho creduto, ho combattuto contro tutto e contro tutti, difendendo tutte le scelte (anche se a volte poco comprensibili) per il bene di tutta una comunità politica. Arriva però un momento nella vita dove non puoi più rimanere a osservare una linea che si allontana sempre di più dai tuoi principi e dai valori per cui hai sempre lottato, e per i quali invece ti sembra non si faccia più abbastanza”.

“Rivolgo un ringraziamento- dice poi Fanuli- a tutte quelle persone che, incontrate in questi anni, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e il loro incoraggiamento nelle sfide che ho affrontato. Ogni incarico, ogni scelta fatta, ogni strada che ho intrapreso, come per ultima quella di candidarmi alle Regionali a servizio di una comunità politica, sono frutto di ciò che per me è importante e prioritario: la persona, messa al centro di un disegno che guarda al futuro. Eh sì, perché per me il servizio è il primo principio di qualunque attività che si decide di intraprendere nella vita. Da sempre mi sono spesa per la difesa dei valori non negoziabili, come il sostegno alle famiglie numerose di cui si parla sempre poco ma che sono il pilastro della nostra società, la lotta all’ideologia gender che sta distruggendo la famiglia e che è una mistificazione della realtà, la libertà sulla scelta educativa da garantire e sostenere. Su questo la politica ha un ruolo primario e ha il dovere di aiutare le famiglie. C’ero prima, ci sono oggi e sarò sempre in prima linea su queste e tante altre battaglie”.

“Un nuovo progetto si apre con Fratelli d’Italia- dice ancora Fanuli- certa che riuscirò ad essere la voce di tanti con la stessa passione e la determinazione di sempre. Ringrazio pertanto Arianna Meloni, l’onorevole Giovanni Donzelli, l’onorevole Paolo Trancassini, il senatore Marco Silvestroni, il consigliere comunale di Roma Capitale Federico Rocca e tutta la squadra di Fdi per avermi accolta nella loro grande famiglia. Ringrazio inoltre tutte le persone appartenenti alla classe dirigente della Lega Salvini Premier di Roma e della provincia, in particolare Fiano, Guidonia, Capena, Riano, Aurelia, Civitella, Nazzano, Ponte Storto, Castelnuovo di Porto, Monterotondo, Montelibretti, Carpineto, Fara Sabina, Canneto, Casaprota e Marino, composta da consiglieri, militanti e coordinatori che hanno deciso di seguirmi in questa nuova pagina politica e che continueranno a svolgere con diligenza e passione il proprio lavoro sui loro territori e municipi”.