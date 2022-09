Spazio alla letteratura domani al “Pratone” di Coldiretti Lazio, lo spazio allestito a Rocca di Papa dalla federazione regionale in occasione del FEI World Championships 2022, il campionato mondiale di equitazione.

Nello spazio curato da Coldiretti Donne Impresa “L’autore racconta”, verranno presentati “L’oliveto delle monache” e “Giove Ionico”, i due romanzi di Nunzio Primavera, scrittore e giornalista professionista, esperto di temi sindacali e redattore di numerose riviste, tra le quali il settimanale “Il Coltivatore” e il mensile “Il Coltivatore Italiano”. Primavera dal 1999 al 2006 è stato capo servizio inchieste della rivista Campagna Amica e responsabile dell’ufficio stampa confederale con la qualifica di capo redattore, mentre dal 2006 al 2019 è stato capo della segreteria della presidenza della Confederazione e assistente di tre presidenti nazionali.

L’appuntamento letterario è per le ore 11, mentre ad aprire la giornata a partire dalle 10 e fino alle 18, sarà l’esposizione delle agribomboniere nel “Borgo Coldiretti”, contemporaneamente nell’AgriSPA le imprenditrici agricole di Donne Impresa sveleranno gli antichi segreti di bellezza e benessere, attraverso l’utilizzo delle erbe officinali e altri prodotti naturali per la pelle come l’olio o il latte, tra cui i cosmetici bio realizzati dall’azienda viterbese “Bio Helix Tuscia” di Andreina Pasquali. Fattoria didattica per i più piccini dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 con laboratori sulle marmellate e “Mani in pasta”, ma anche su italianità e stagionalità.Particolare attenzione anche al binomio tra sport e sana alimentazione grazie alla Asl Roma 6, sempre presente nel “Pratone” di Coldiretti Lazio dall’inizio della manifestazione.

Dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16 spazio ai giochi popolari di Giovani Impresa nel “Borgo Coldiretti”. Nell’Oleoteca, invece, sarà possibile non solo degustare, ma anche conoscere e riconoscere gli Evo di qualità del Lazio, a partire dalle 12 e fino alle 17. Degustazioni dalle 16 alle 18 anche nella “Vinoteca”, dove sarà possibile assaggiare i vini bianchi del Lazio. La giornata si concluderà con l’aperitivo a KM 0 nell’Agripub con le birre artigianali prodotte dall’azienda “Alta Quota” di Rieti.

Naturalmente presso gli stand della aziende agricole del Lazio, che è possibile trovare nei nostri mercati di Campagna Amica, si potranno degustare le eccellenze enogastronomiche della nostra regione per l’intera giornata.