Nell’ultimo anno, gli articoli, le web radio e le trasmissioni televisive che hanno trattato il tema dei femminicidi in Italia sono stati oltre 24.000, secondo un’analisi condotta da Volocom, società informatica specializzata in Media Monitoring. Tuttavia, l’attenzione mediatica su questo drammatico fenomeno è stata definita “altalenante” o “intermittente” dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

L’andamento delle pubblicazioni segue il ritmo della cronaca e del dibattito politico, ma ci sono mesi in cui l’attenzione cala, anche durante periodi senza femminicidi, quando invece dovrebbe rimanere alta, secondo l’analisi di Volocom.

L’analisi ha esaminato il periodo da novembre 2022 a novembre 2023, evidenziando picchi di attenzione, come durante la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne nel novembre dell’anno precedente. Il femminicidio ha assunto carattere “politico” a settembre 2023, quando la Commissione bicamerale d’inchiesta per il contrasto degli omicidi e della violenza di genere ha partecipato alla mostra del cinema di Venezia.

Tra le vittime più discusse nei media, spiccano i casi di Anna Lisa Fontana, bruciata viva dal compagno, e Vefa Klodiana, uccisa a pistolettate dall’ex marito. Il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, è il giorno con il maggior numero di citazioni.

L’analisi ha mostrato che le edizioni locali dei quotidiani nazionali dedicano maggiore attenzione al tema (61%), seguite dai quotidiani locali (26%), mentre le fonti nazionali rappresentano il 10% delle uscite. I periodici sono risultati essere le fonti che citano in misura minore il femminicidio, con solo il 3% delle uscite.

Per quanto riguarda il web, Volocom ha registrato 71.472 articoli in cui il termine ‘femminicidio’ è stato citato almeno una volta. In televisione, le trasmissioni che hanno menzionato il termine “femminicidio” sono state 15.319, con le fonti televisive nazionali che coprono oltre la metà delle citazioni. Le trasmissioni radiofoniche che hanno menzionato il termine sono state 6.856, con fonti nazionali che rappresentano il 65% delle citazioni.