COMO – Una dottoressa in servizio all’hub vaccinale di Lurate Caccivio (Como), è stata denunciata alla Procura della Repubblica da parte della cooperativa di medici che si occupa della gestione dell’hub e della somministrazione dei vaccini perché avrebbe finto di vaccinare alcuni pazienti senza iniettare loro il farmaco, ma facendoli risultare vaccinati e facendo ottenere loro il Green pass.

La dottoressa era estranea alla cooperativa e si era proposta di vaccinare un gruppo di pazienti fragili da lei seguiti, che arrivavano da diverse parti della Lombardia. Pare che la dottoressa fingeva di fare il vaccino iniettando la dose, già nella fiala, nel cotone idrofilo. A destare i sospetti inoltre il momento in cui il medico responsabile della cooperativa si è messo al posto della dottoressa per proseguire la vaccinazioni. A quel punto i pazienti prenotati si sono allontanati. Sono ora in corso le indagini per capire se dietro tutto ciò ci fosse un’organizzazione volta ad ottenere i Green pass in modo fraudolento.