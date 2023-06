Una madre disperata è alla ricerca della sua bambina di 5 anni, Cataleya, scomparsa a Firenze. La donna ha passato la notte seguendo le ricerche dei carabinieri e ha girato per il quartiere chiamando il nome della sua piccola. La bambina è scomparsa nel quartiere tra via Maragliano e via Boccherini, dove la famiglia vive in un ex albergo dismesso occupato da diverse famiglie straniere. La madre è accompagnata da due giovani amiche e la disperazione per la scomparsa della bambina si unisce al suo pianto.

Le ricerche per Cataleya sono concentrate nell’edificio occupato dove vive la famiglia. I carabinieri hanno perlustrato il palazzo con l’aiuto di cani addestrati e hanno visitato anche un altro edificio vicino seguendo il fiuto dei cani. Alcune immagini registrate dalle telecamere della zona sembrano mostrare la bambina uscire da un cortile del palazzo e poi rientrarvi, ma il palazzo avrebbe anche un’altra uscita.

Per le ricerche della bambina sono state impiegate squadre di cani molecolari sia dei volontari VAB della città metropolitana di Firenze che del centro cinofili dei carabinieri di Firenze. Le ricerche hanno continuato per tutta la notte senza esiti positivi. Anche i vigili del fuoco di Firenze sono stati coinvolti nella perlustrazione dell’argine del fiume Mugnone, senza successo.

I carabinieri stanno conducendo le indagini e le ricerche con l’aiuto dei militari della stazione Santa Maria Novella, del nucleo operativo e del nucleo investigativo. I genitori hanno sporto denuncia presso i carabinieri. Al momento della scomparsa, la bambina indossava una maglietta bianca e pantaloni viola.

La comunità peruviana di Firenze si è unita agli sforzi per trovare Cataleya e ha organizzato gruppi di ricerca. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, stanno effettuando ricerche anche in un altro stabile occupato lungo il fiume Mugnone e vicino al parco della Cascine. Le unità cinofile dei carabinieri sono state chiamate per dare supporto nelle ricerche.

Sui social media e tramite messaggi su WhatsApp, sono stati diffusi numerosi appelli per cercare la bambina e si invita chiunque abbia informazioni a fornirle. La comunità peruviana di Firenze si sta mobilitando per trovare la piccola Cataleya e riportarla sana e salva alla sua famiglia.