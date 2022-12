Ultime settimane di tempo per lasciarvi trasportare dall’elegante leggerezza e raffinatezza del vetro, in tutte le sue forme e sfumature, attraverso l’approfondita ricerca che la curatrice Elisa Testori ha intrapreso per questo viaggio attorno al bicchiere.

Giovedì 15 dicembre, alle ore 17, l’imperdibile appuntamento con la curatrice Elisa Testori, per l’ultima visita guidata dell’esposizione. “Un ringraziamento particolare va ad Elisa Testori per la curatela del progetto espositivo e del catalogo, per la stimolante selezione eseguita sul mondo dei progettisti e dei produttori di bicchieri, per la scelta, il coinvolgimento e il lavoro con i designer di valore che con impegno hanno saputo portare a buon fine le loro idee, lavorando con le aziende muranesi. Un grazie ai designer e alle loro idee, oggi in mostra. Grazie ai prestatori, collezionisti, archivi e aziende che hanno contribuito con i loro oggetti. Un ringraziamento speciale va alle fornaci e ai laboratori di Murano che hanno permesso di realizzare i pezzi per questo progetto espositivo…”