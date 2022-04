Emmanuel Macron è stato rieletto all’Eliseo con il 58,2% dei voti, secondo un exit poll della tv pubblica France 2. Marine Le Pen è al 41,8%. Macron è stato rieletto anche secondo gli altri exit poll, che oscillano fino a un minimo del 57,6%. E’ il nono presidente della Quinta Repubblica a soli 44 anni ed è anche il primo rieletto dopo Jacques Chirac, che nel 2002 sconfisse al ballottaggio il padre di Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National. Marin Le Pen ha detto: “”Sconfitta? No, questa è una forma di speranza. L’aspirazione al cambiamento non può essere ignorata”.

Il premier Mario Draghi ha così commentato: “La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l’Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina. Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali”.