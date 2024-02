Disagi in arrivo per i viaggiatori in treno lunedì prossimo, poiché alcune sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. L’agitazione è prevista dalle ore 9 alle ore 17 di lunedì 12 febbraio, come comunicato ufficialmente dal gruppo ferroviario. La decisione sindacale potrebbe causare disagi e ritardi nei servizi ferroviari in tutta Italia.