Gianluigi Donnarumma, il portiere del Paris Saint-Germain, e la sua fidanzata Alessia sono stati vittime di una rapina nella loro casa a Parigi durante la scorsa notte. L’aggressione è stata confermata da una fonte vicina alla coppia e dalla polizia giudiziaria parigina. Quattro malviventi hanno fatto irruzione nell’appartamento della coppia nell’ottavo distretto della capitale francese e li hanno minacciati con un’arma bianca, legandoli e compiendo atti di violenza.

Dopo la rapina, Donnarumma e la sua compagna sono riusciti a liberarsi e si sono rifugiati in un albergo vicino, dove è stata allertata la polizia. Entrambi sono stati portati in ospedale, e sebbene la fidanzata sia rimasta illesa, il portiere ha riportato lievi ferite. Al momento, si stima che il bottino sia di circa mezzo milione di euro, composto da orologi, gioielli e borse di lusso.

Questa rapina si aggiunge a una serie di attacchi subiti da giocatori e ex giocatori del Paris Saint-Germain negli ultimi tempi, ma di solito le rapine si verificavano quando i calciatori erano fuori casa, non all’interno delle loro abitazioni.

Il Paris Saint-Germain aveva già rafforzato la sicurezza alle residenze degli atleti in passato dopo altri episodi simili. La polizia sta cercando attivamente i responsabili della rapina, che sono ancora in fuga.

Dopo l’aggressione, Donnarumma e la sua fidanzata sono stati portati in ospedale americano di Neuilly-Sur-Seine, dove sono stati sottoposti a cure per le loro ferite e per affrontare lo shock causato dall’evento traumatico.

L’American Hospital of Paris, situato nel sobborgo di Neuilly-sur-Seine, è noto per aver accolto nel corso degli anni molte celebrità e personalità famose. La situazione continua a essere seguita attentamente dalle autorità e dai media, e la polizia è al lavoro per risolvere il caso e individuare i responsabili della rapina.