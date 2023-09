ROMA – Alle ore 20 si è tenuta l’accensione della Fontana del Tritone di Roma alla presenza dell’on. Maria Teresa Bellucci, viceministro del lavoro e delle politiche sociali.

Un momento che segna per AISLA l’inizio di una maratona che vedrà illuminarsi di verde centinaia di monumenti in tutta Italia e per tutta la notte. L’occasione è la Giornata Nazionale Sla che si celebra domani. Sui nostri canali social e a questo LINK stiamo caricando in tempo reale tutte le foto in arrivo. La dichiarazione della presidente nazionale AISLA, Fulvia Massimelli:”L’illuminazione

dei monumenti italiani durante questa notte speciale ci dimostra l’incredibile forza della solidarietà. Una vigilia di speranza nella ricerca scientifica che va sostenuta e finanziata, affinché si trovi una cura. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti in questa battaglia, perché è solo insieme che possiamo fare la differenza”. La delegazione che ha aperto la maratona ha visto la partecipazione di autorità, istituzioni, clinici e comunità, tra questi on. Maria Teresa Bellucci; presidente nazionale AISLA Fulvia Massimelli; il prof. Mario Sabatelli presidente commissione medico-scientifica AISLA e direttore clinico Centro NeMO Roma al Policlinico Gemelli; avv. Paola Rizzitano presidente AISLA Lazio; on. Giorgio Simeoni VII commissione sanità politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare di Regione Lazio.