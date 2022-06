Si è svolta questa mattina, presso la caserma “Fin. M.A.V.M. Ugo Petrucci” sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, in occasione della ricorrenza del 248° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, la cerimonia di intitolazione della Sala Briefing alla memoria del Luogotenente C.S. Giuseppe Costantini, scomparso in data 22 luglio 2019 a causa di una grave malattia, mentre rivestiva il ruolo di Comandante della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria alla sede.

All’evento, organizzato dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo – Col. t. ISSMI Andrea Pecorari, erano presenti la vedova del militare scomparso – Sig.ra Loredana Proietti e la figlia Valeria, che hanno proceduto, unitamente al Prefetto di Viterbo – dottor Antonio Cananà – ed al Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza – Gen. D. Virgilio Pomponi, alla scopertura della targa, alla cui benedizione provvederà il Vescovo di Viterbo Mons. Lino Fumagalli.

Al termine della cerimonia, alla presenza delle Autorità istituzionali locali, la Signora Loredana accompagnata dalla figlia Valeria ha effettuato il taglio del nastro. Sono stati anche forniti i dati dell’attività della Guardia di Finanza nel corso del 2022: Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022 il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo ha eseguito interventi ispettivi ed indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economica: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolativi hanno permesso il sequestro di 5,9 milioni di euro.

Sono stati individuati 192 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 551 lavoratori in “nero” o irregolari.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 84. Il valore dei beni sequestrati quali profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di 5,9 milioni di euro.

Ammontano, invece, a 56 gli interventi eseguiti in materia di accise, anche a tutela del mercato dei carburanti.

L’impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale non ha riguardato solo i bonus fiscali ma anche i contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia, oggetto di 78 controlli, che hanno portato alla denuncia di 4 persone per l’indebita richiesta o percezione di 859 mila euro.

Complessivamente gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati 380, cui si aggiungono 61 indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea (EPPO): 296 soggetti denunciati e 97 segnalati alla Corte dei Conti per danni erariali pari a 25,7 milioni di euro, 2,9 milioni dei quali in danno alle risorse destinate al sistema sanitario.

Le frodi scoperte relative alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a 20 mila euro.

I controlli sul reddito di cittadinanza, svolti in collaborazione con l’INPS, hanno riguardato, in maniera selettiva, soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso, sono stati scoperti illeciti per 1,9 milioni di euro – di cui 1,2 milioni di euro indebitamente percepiti e 715 mila euro fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi – e sono state denunciate 168 persone.

Un impegno importante è stato dedicato al controllo degli appalti, anche in ragione del ruolo che rivestiranno tali procedure nell’ambito del PNRR, in vista del quale la Guardia di Finanza sta affinando strumenti di analisi e moduli operativi, in collaborazione con tutte le Amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione dei progetti e degli investimenti.

Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica

Amministrazione sono state pari a 15.

Il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari, in quanto interessate da condotte penalmente rilevanti, è stato di 12,5 milioni di euro, di cui 2,9 milioni di euro in materia di spesa sanitaria.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 4 interventi, che hanno portato alla denuncia di 7 persone.

Sono state analizzate 105 segnalazioni di operazioni sospette.

Ammontano a 16.700 euro i sequestri di banconote false.

In materia di reati fallimentari sono stati accertati patrimoni distratti per un valore di 17,8 milioni di euro. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 42 soggetti, con l’applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per 9,5 milioni di euro.

Ulteriori 1.121 accertamenti eseguiti sono stati svolti su richiesta dei Prefetti, la maggior parte dei quali in funzione del rilascio della documentazione antimafia.

Il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ha portato all’arresto di 4 persone ed al sequestro di 168 kg. tra hashish, marijuana, cocaina e altre droghe ed un mezzo.

Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti 113 interventi, sottoponendo a sequestro di oltre 272 mila prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri. Denunciati 17 soggetti.

L’attività del Corpo a tutela dei consumatori è stata orientata anche al contrasto dell’illecita commercializzazione dei dispositivi di prevenzione del contagio, con il sequestro di 26.000 mascherine e dispositivi di protezione individuale e la denuncia di 3 soggetti per frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, contraffazione, ricettazione e truffa.

Nel periodo dell’emergenza sanitaria, unitamente alle altre Forze di Polizia, è stata assicurata l’attuazione delle misure di contenimento della pandemia eseguendo controlli 7.586 sulle persone e 1.798 sulle attività economiche, all’esito delle quali sono state sanzionate rispettivamente 16 persone e 10 attività.

A partire dal 23 febbraio scorso, in conseguenza della crisi russo-ucraina e della conseguente escalation militare, la Guardia di Finanza, quale membro del Comitato di sicurezza finanziaria, ha avviato mirato accertamenti economico-patrimoniali sugli individui e sulle entità listate nei provvedimenti restrittivi emanati dall’Unione Europea.

E’ stata eseguita una misura di congelamento nei confronti di un soggetto, avente ad oggetto beni immobili per un valore complessivo di 625 mila euro.

La Guardia di Finanza è parallelamente impegnata anche nel soccorso e nell’assistenza alla popolazione civile ucraina, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile.