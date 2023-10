Halloween, la festa dalle radici antiche che celebrano la fine del raccolto e l’inizio dell’inverno, è diventata un’occasione per celebrare la paura in modo spettacolare in tutto il mondo. Da Irlanda a Romania, passando per Messico, Edimburgo e New York, ecco alcune delle destinazioni più spettacolari per festeggiare Halloween.

Irlanda – Il Púca Festival: L’Irlanda, dove la tradizione di Halloween ha avuto origine, ospita il suggestivo Púca Festival. Questo evento si svolge annualmente nella contea di Meath e nella vicina Louth e riporta in vita le antiche celebrazioni di Samhain con fuochi, musica, danze, artigianato e prodotti del raccolto.

Romania – Il Castello di Bran: Per un’esperienza Halloween tenebrosa, visitate il castello di Bran, noto come la dimora di Dracula. Questo castello, con le sue torri misteriose e corridoi bui, è il luogo perfetto per immergersi nella leggenda di Dracula e scoprire la storia dei sovrani del Regno di Romania.

Edimburgo – Città Stregata: La capitale scozzese è conosciuta come una delle città più infestate d’Europa ed è la destinazione ideale per Halloween. Si organizzano tour a piedi che svelano storie sinistre dell’oscuro passato della città, portando i visitatori in luoghi infestati come la prigione di Covenanter.

Messico – Dia de Muertos: Il ‘Dia de Muertos’ è una festa radicata nella cultura precolombiana e fusa con la cultura cattolica spagnola nel corso dei secoli. Questa celebrazione degli indigeni messicani per i propri antenati è una festa di allegria che celebra la vita, con teschi dipinti, altari colorati e scheletri in abiti vivaci.

New York – Parate e Show a Tema: La città di New York è famosa per i festeggiamenti di Halloween, tra parate, show a tema, lezioni di pozioni, visite a cimiteri spettrali e il tradizionale trick-or-treat. La Village Halloween Parade è uno degli eventi più noti, ma ci sono molte altre attrazioni spettrali in città.

Questi sono solo alcuni dei luoghi spettacolari in cui Halloween è festeggiato in tutto il mondo, ognuno con le sue tradizioni e storie spaventose. Se siete in cerca di un’esperienza unica per questa festa, considerate una visita in uno di questi luoghi suggestivi.