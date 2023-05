VITERBO – Il 1° giugno si terranno i funerali di Paolo Portoghesi nella chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano a piazza Risorgimento a Calcata. La camera ardente sarà aperta oggi, mercoledì 31 maggio, presso la sua residenza in via della Lira 6 dalle 10:30 alle 20:00. La scomparsa dell’architetto ha suscitato cordoglio unanime e trasversale. Nel maggio 2021, l’ex sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Sgarbi ha espresso il suo rammarico per la perdita di un amico, sottolineando che le opere di Portoghesi entreranno nell’accademia degli immortali. Anche la consigliera comunale Laura Allegrini ha espresso il suo cordoglio e ha ricordato la collaborazione con Portoghesi durante il suo mandato come consigliera regionale. La sindaca di Calcata, Pandolfi, ha descritto Portoghesi come un uomo sensibile e di grande umanità, dedicato all’arte e all’architettura. Portoghesi amava la bellezza in tutte le sue forme e ha contribuito con passione al territorio di Calcata. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, e l’amministrazione comunale e l’intera comunità calcatese abbracciano la moglie Giovanna Massobrio, i familiari, gli studenti e il mondo dell’architettura in questo momento di dolore.